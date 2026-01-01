प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 पर लगेंगे कोच संकेतक, लखनऊ-प्रयागराज रेलमार्ग के इस प्रमुख स्टेशन का होगा कायाकल्प
रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन, चार और पांच पर जल्द ही कोच संकेतक लगाए जाएंगे। वर्तमान में केवल प्लेटफॉर्म नंबर एक पर संकेतक चालू हैं, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन, चार और पांच पर कोच संकेतक नहीं लगे है। जिन प्लेटफार्म पर भी अब कोच संकेतक लगाए जाएंगे। इसका सर्वे टीम ने किया है। जिसकी रिपोर्ट उच्चधिकारियों को भेजी गई है।
लखनऊ–बनारस व प्रयागराज रेलमार्ग रूट पर स्थित रायबरेली जंक्शन एक प्रमुख स्टेशन है। यहां से प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 यात्री यात्रा करते हैं। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के कोच संकेतक चालू है।
यात्री प्रदीप मिश्र,रोहित सिंह,अभिलाष वर्मा,दिनेश यादव,उष्मान का कहना है कि कोच संकेतक महज एक पर ही शुरू है जबकि प्लेटफार्म नंबर दो पर लगने के बाद संकेतकों को शुरू नही किया गया। जबकि प्लेटफार्म नंबर तीन व चार-पांच पर कोच संकेतक तक नही लगाए गए।
इसमें इन प्लेटफार्म पर संकेतक न होने से यह पता ही नहीं चल पाता कि उनकी बोगी प्लेटफार्म के किस हिस्से में लगेगी। ऐसे में ट्रेन रुकते ही जल्दबाजी जैसी स्थिति बन जाती है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर संदीप कुमार का कहना है कि कोच संकेतक लगाने के लिए सर्वे करके उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजा गया है । जल्द शेष सभी प्लेटफार्मों पर कोच संकेतक लगाए जाएंगे।
