नए वर्ष पर यूपी के इस शहर की सुंदरता बढ़ाएंगी डिजाइनर लाइटें, नगर पालिका परिषद ने कर दिया बंदोबस्त

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। नए वर्ष के आगमन को लेकर शहर को आकर्षक और रोशन बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर नगर पालिका परिषद की ओर से अस्पताल चौराहा से लेकर रामकृपाल चौराहे तक डिजाइनिंग लाइटें लगवाई जा रही हैं। इन विशेष डेकोरेटिव लाइटों से शहर की मुख्य बाजार को सजाया जा रहा है, जिससे नए साल में शहर की खूबसूरती और बढ़ सके। इस कार्य के नगर पालिका लगभग 26 लाख रुपये खर्च कर रहा है।

    नगर पालिका द्वारा अवस्थापना विकास निधि से प्रस्ताव कराकर ये कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों ने इस कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे नए वर्ष पर शहर की शोभा और बढ़ाई जा सके। अस्पताल चौराहे से रामकृपाल चौराहे तक किए जा रहे इस कार्य में 20 पोल लगने है। फिलहाल कार्यदायी संस्था द्वारा पोल लगाने के लिए चैंबर बनाएं जा रहे है।

    बता दें कि जिला अस्पताल चौराहा से रामकृपाल चौराहे तक का क्षेत्र शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में शामिल है। शहर की मुख्य सुपर मार्केट भी यही स्थित है, जिसके चलते यहां देर रात तक लोगाें का आवागमन लगा रहता है। ऐसे में लगाई जा रही ये डिजाइनर लाइटें न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ाएंगी, बल्कि इनकी रोशनी से समूचा क्षेत्र भी जगमगा उठेगा।

    अधिकारियों के अनुसार शहर को चमकाने के लिए सभी प्रमुख चौराहों के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों के भी सुंदरीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत अस्पताल चौराहा, डीएम आवास चौराहा, गोरा बाजार चौराहा का कायाकल्प कराया जा चुका है।

    नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह का कहना है कि शहर को चमकाने और आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये डेकोरेटिव लाइटें लगवाई जा रही है। ईओ ने बताया कि आने वाले समय में अलग-अलग इलाकों में चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ये लाइटें लगवाई जाएंगी।