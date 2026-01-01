एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, जमीन नापी की रिपोर्ट के एवज में मांगे थे ₹5 हजार
एंटी करप्शन टीम ने रायबरेली की लालगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक को ₹5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उन पर भूमि नापजोख की गलत रिपोर्ट सही करने क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को लालगंज तहसील में तैनात लालगंज व सेमरी के राजस्व निरीक्षक गंभीर सिंह को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। टीम उन्हें लेकर गुरुबक्सगंज थाने गई, जहां पूछताछ के बाद टीम ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
आरोप है कि लालगंज के दीना का पुरवा मजरे उगाभाद गांव में भूमि की नापजोख की रिपोर्ट गलत लगा दी गई थी, जिसे सही करने के एवज में राजस्व निरीक्षक शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की मांग कर रहे थे।
बुधवार की दोपहर लालगंज तहसील परिसर स्थित कानूनगो कक्ष के बाहर राजस्व निरीक्षक गंभीर सिंह समेत अन्य राजस्व निरीक्षक व लेखपाल बैठे अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें शिकायतकर्ता गणेश शंकर से रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता, टीम उन्हें लेकर वहां से निकल गई। ये देख साथी राजस्व कर्मी भी टीम के पीछे-पीछे गुरुबक्सगंज थाने पहुंच गए। टीम ने आरोपित राजस्व निरीक्षक व शिकायतकर्ता से बंद कमरे में काफी देर तक पूछताछ की।
इसके बाद राजस्व निरीक्षक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी जतुवा टप्पा ले जाया गया। मूल रूप से दीना का पुरवा मजरे उगाभाद निवासी शिकायतकर्ता गणेश शंकर का कहना है कि वह वर्तमान में बछरावां के विशुनपुर गांव में रहते हैं। दीना का पुरवा गांव स्थित एक भूमि के बंटवारे को लेकर उनका अपने भाई से विवाद चल रहा है।
इसके चलते उन्होंने हद बरारी का वाद दायर किया था। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक गंभीर सिंह ने जमीन की नाप तो की, लेकिन उसकी रिपोर्ट गलत लगा दी। रिपोर्ट सही करने के लिए राजस्व निरीक्षक उनसे रुपयों की मांग कर रहे थे।
लंबा समय बीतने के बाद भी काम न होने से परेशान होकर उन्होंने मामले की शिकायत लगभग एक सप्ताह पहले एंटी करप्शन विभाग में की थी। सीओ अमित सिंह का कहना है कि निरीक्षक अरुणेश गुप्ता की तहरीर पर एंटी करप्शन की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
