यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर शुरू होने जा रही खास सुविधा, 35 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के रेलवे स्टेशन पर खानपान के स्टाल, चाय-कॉफी बेचते वेंडर तो देखे होंगे, लेकिन अब दवा की दुकान भी नजर आएगी। इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जरूरत पड़ने पर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही दवा ले सकेंगे। मेडिकल आउटलेट और मेडिकल एसेसरीज के लिए प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर स्थल चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए गए हैं। स्थल चिह्नित होने के बाद मेडिकल स्टोर बनवाएंगे, जिनका जल्द से जल्द आवंटन कराया जाएगा।



शहर के रेलवे स्टेशन से रोजाना औसतन 35 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनसे सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 25 हजार है जबकि स्टेशन से होकर 2500 से 3000 हजार यात्री जाते हैं। ट्रेनों में सफर के दौरान अक्सर यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाती है। कई बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर खुले हैं।