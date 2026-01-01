Language
    यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर शुरू होने जा रही खास सुविधा, 35 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:09 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही एक मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। इससे ट्रेन में सफर के दौरान बीमार पड़ने वाले यात्रियों को तत्क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के रेलवे स्टेशन पर खानपान के स्टाल, चाय-कॉफी बेचते वेंडर तो देखे होंगे, लेकिन अब दवा की दुकान भी नजर आएगी। इससे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जरूरत पड़ने पर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही दवा ले सकेंगे। मेडिकल आउटलेट और मेडिकल एसेसरीज के लिए प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर स्थल चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए गए हैं। स्थल चिह्नित होने के बाद मेडिकल स्टोर बनवाएंगे, जिनका जल्द से जल्द आवंटन कराया जाएगा।

    शहर के रेलवे स्टेशन से रोजाना औसतन 35 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनसे सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 25 हजार है जबकि स्टेशन से होकर 2500 से 3000 हजार यात्री जाते हैं। ट्रेनों में सफर के दौरान अक्सर यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाती है। कई बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर खुले हैं।

    इसी तरह रायबरेली स्टेशन पर भी मेडिकल स्टोर खोला जाएगा, ताकि यात्रियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत दवा मिल सके।यात्रियों को स्टेशन के बाहर मेडिकल स्टोर ढूंढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थल चिह्नित कर उसका आवंटन किया जाएगा। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला की माने तो मेडिकल आउटलेट के लिए 165 वर्ग फिट और मेडिकल एसेसरीज के लिए 36 वर्ग फिट की जगह चिह्नित कर जल्दी ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।