Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में हत्या कर झाड़ियों में फेंका प्रयागराज के युवक का शव, इलाके में दहशत

    By Safeer Ahmed Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    रायबरेली में प्रयागराज के एक युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। शव की शिनाख्त कर ली गई है और परिजनों को स ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना स्थल पर जांच करती पुलिस 

    संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। ऊंचाहार-प्रयागराज हाईवे से करीब दो किमी दूर अरखा बंधवा गांव स्थित गंगा कटरी में सोमवार की शाम झाड़ियों के बीच नग्न अवस्था में एक युवक का शव मिला।

    शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन की तो उसके कपड़ों में मिले कार्ड से उसकी पहचान हुई कि वह प्रयागराज का निवासी है। शव के पास कपड़े, जूता-मोजा, शराब की बोतलें मिली।

    मृतक के शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे लोगों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या करके शव फेंका गया है। पुलिस ने परिवारजन को सूचना देने के साथ ही शव को कब्जे में ले लिया।

    अरखा गांव के पास एनटीपीसी का राख निस्तारण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में परियोजना से निकलने वाली राख को पाइप लाइनों के सहारे वहां पहुंचाया जाता है। सोमवार की शाम आसपास गांव के लोग अपने मवेशी चराने गए हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उन्हें झाड़ियों के बीच नग्न अवस्था में युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। शव मिलने की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

    ग्रामीणों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिले। उसके कपड़े, जूता-माेजा, शराब की बोतलें व प्रयागराज की एक महिला का निर्वाचन कार्ड भी पास पड़ा मिला है। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंके जाने की आशंका जताई है।

    वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव करीब तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह शटरिंग का काम करता था व करीब दस दिन पूर्व फाफामऊ में काम करने के लिए घर से निकला था।

    कोतवाल अजय कुमार राय का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। मृतक के परिवारजन को सूचना दे दी गई है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश