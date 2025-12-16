रायबरेली में हत्या कर झाड़ियों में फेंका प्रयागराज के युवक का शव, इलाके में दहशत

संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। ऊंचाहार-प्रयागराज हाईवे से करीब दो किमी दूर अरखा बंधवा गांव स्थित गंगा कटरी में सोमवार की शाम झाड़ियों के बीच नग्न अवस्था में एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन की तो उसके कपड़ों में मिले कार्ड से उसकी पहचान हुई कि वह प्रयागराज का निवासी है। शव के पास कपड़े, जूता-मोजा, शराब की बोतलें मिली। मृतक के शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे लोगों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या करके शव फेंका गया है। पुलिस ने परिवारजन को सूचना देने के साथ ही शव को कब्जे में ले लिया।



अरखा गांव के पास एनटीपीसी का राख निस्तारण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में परियोजना से निकलने वाली राख को पाइप लाइनों के सहारे वहां पहुंचाया जाता है। सोमवार की शाम आसपास गांव के लोग अपने मवेशी चराने गए हुए थे।

इस दौरान उन्हें झाड़ियों के बीच नग्न अवस्था में युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। शव मिलने की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोटों के निशान मिले। उसके कपड़े, जूता-माेजा, शराब की बोतलें व प्रयागराज की एक महिला का निर्वाचन कार्ड भी पास पड़ा मिला है। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंके जाने की आशंका जताई है।

वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव करीब तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह शटरिंग का काम करता था व करीब दस दिन पूर्व फाफामऊ में काम करने के लिए घर से निकला था।