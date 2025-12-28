रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के आरोपित के पैर में लगी गोली, आठ की हो चुकी है गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रात्रि गश्त के दौरान सलोन पुलिस ने गोकशी के एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, जबकि एक अन्य आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

गुरुवार की देर रात पुलिस को गश्त के दौरान सलोन की मानिकपुर रोड पर छोटा घोसियाना नहर पुलिया के पास बाइक सवार दो व्यक्ति दिखाई दिए। रोकने का प्रयास करने पर दोनों भागने लगे। पीछा करने पर आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सलोन के छोटा घिसी का पुरवा मजरे आशिकाबाद निवासी मोहम्मद नफीस घोसी के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपित मौके से भागने में कामयाब रहा। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि आरोपित नफीस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित गोकशी के मामले में फरार था। उसके विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या है मामला आठ दिसंबर को सलोन के रूनीपुर पानी टंकी के पास कुछ लोगों द्वारा गोमांस बेचने के लिए क्षेत्र में घूम रहे एक गोवंशीय पशु की हत्या की गई थी। मामले में सलोन के साहबगंज निवासी विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्म प्रचारक सुरेश सिंह की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

जिसके बाद पुलिस ने नौ दिसंबर को मामले में सात आरोपितों सलोन के मियां साहब का फाटक मुहल्ला निवासी गुलजार, बड़ा घोसियाना मजरे ख्वाजापुर निवासी मोहम्मद अफसर, रोशन अली का पुरवा मजरे रसूलपुर निवासी आजाद फकीर को गिरफ्तार किया था।