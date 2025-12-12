रायबरेली में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में लूट के चार आरोपित गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
रायबरेली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने लूट के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। किसान से हुई 1.10 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया है, इनमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि गदागंज के गढ़ी मनिहर सरकी निवासी दीन मोहम्मद ने तहरीर देकर बताया कि करीब दो माह पूर्व उन्होंने अपना ट्रैक्टर पूरे बाग मजरे मनिहर सरकी निवासी मुकेश के हाथों एक लाख रुपये में गिरवी रखा था। मंगलवार को जब उन्होंने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए मुकेश से संपर्क किया तो मुकेश ने उसे सन बिरवन मजरे किसुनदास पुर गांव स्थित धर्म कांटा के पास बुलाया।
दीन मोहम्मद अपने साथी आनंद तिवारी के साथ वहां पहुंचा तो पता चला कि ट्रैक्टर कमोली गांव स्थित मुर्गी फार्म पर खड़ा है। तीनों कमोली गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में ईंट भट्टे के पास दो बाइक सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा के बल पर मारपीट कर एक लाख 10 हजार रुपए लूट कर मौके से भाग निकले।
पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। गुरुवार की रात मनीराम पुर गांव स्थित शारदा नहर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को दो बाइकों पर सवार चार संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, पुलिस द्वारा रोकने पर वे भागने लगे। घेराबंदी करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी फायरिंग में आरोपित गंगश्री मजरे बड़ागांव निवासी आशीष के दाहिने पैर में गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर अन्य आरोपितों पट्टी रहस कैथवल निवासी उत्तम उपाध्याय, सवैया राजे गांव के संदीप, हसन गंज के ऋषभ को भी गिरफ्तार किया गया है। एएसपी ने बताया कि आरोपितों के पास 90 हजार नकदी, एक तमंचा, एक पिस्टल, एक मोबाइल फोन, दो बाइक बरामद हुई हैं।
