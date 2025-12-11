Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में रेल कोच रेस्टोरेंट में लगी आग, डेढ़ घंटे बाद पहुंचे दमकलकर्मी

    By Safeer Ahmed Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:02 PM (IST)

    रायबरेली में एक रेल कोच रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना के बाद दमकलकर्मी घटनास्थल पर लगभग डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। रेस्टोरेंट से धुआं उठता देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

    स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को देते हुए आग बुझाना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों के देरी से पहुंचने के कारण लोगों में रोष है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे स्टेशन परिसर में बने रेलकोच रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग की लपटें व धुआं उठता देख आस पास के लोग दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट कर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। साथ ही पानी डालकर आग पर काबू पाया।

    स्थानीय सुनील कुमार, गौरव, सर्वेश, शैलेंद्र, लल्लू, गोपाल, संजय का कहना है कि सुबह का समय होने के कारण रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं थे। गनीमत रही कि घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जबकि फायर स्टेशन घटना स्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर है।

    फायर स्टेशन इंचार्ज सुमन शुक्ला का कहना है कि वाहन चालक के अवकाश पर होने के कारण दमकल रायबरेली से बुलवाना पड़ा, जिससे देरी हुई है। आरपीएफ चौकी इंचार्ज चंद्र भूषण राय का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, हालांकि माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।