रायबरेली में रेल कोच रेस्टोरेंट में लगी आग, डेढ़ घंटे बाद पहुंचे दमकलकर्मी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। रेस्टोरेंट से धुआं उठता देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को देते हुए आग बुझाना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों के देरी से पहुंचने के कारण लोगों में रोष है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे स्टेशन परिसर में बने रेलकोच रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग की लपटें व धुआं उठता देख आस पास के लोग दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट कर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। साथ ही पानी डालकर आग पर काबू पाया।

स्थानीय सुनील कुमार, गौरव, सर्वेश, शैलेंद्र, लल्लू, गोपाल, संजय का कहना है कि सुबह का समय होने के कारण रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं थे। गनीमत रही कि घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जबकि फायर स्टेशन घटना स्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर है।