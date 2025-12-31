नए साल को लेकर क्या है पुलिस की प्लानिंग? रायबरेली में पार्कों से लेकर बाजारों तक में रहेगा पहरा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। नए वर्ष के स्वागत को लेकर हर ओर हर्ष का माहौल है। नव वर्ष पर सभी पार्कों, बाजारों, रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचते हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पार्कों, बाजारों में पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। एंटी रोमियो स्काट के साथ ही कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त पीआवी व फायर सर्विस की टीम भीड़ भाड़ की जगहों पर लगातार जांच अभियान जारी रखेगी।



नए साल के जश्न में कुछ ही घंटे बाकी हैं। मंगलवार की शाम से ही रेलवे, बस स्टेशन, बाजारों में गश्त कर निगरानी के साथ ही होटलों की भी चेकिंग की गई। सभी क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो स्काट को भी लगातार पार्कों, बाजारों में गश्त कर निगरानी के लिए कहा गया है। वहीं डायल 112 की टीमें अपने क्षेत्र में गश्त कर संदिग्धों पर नजर बनाए रखेंगी। इसके अतिरिक्त मुख्य बाजारों व शराब की दुकानों के आस पास भी पुलिस कर्मी गोपनीय तरीके से निगरानी करेंगे।



यातायात पुलिस ने चलाया जागरुकता अभियान



बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार की शाम जागरुकता अभियान चलाया। सीओ ट्रैफिक अमित सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइंस क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सड़क की पटरी व फुटपाथ से हटकर दुकान लगाने के लिए जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर वाहन चालकाें की जांच की गई। साथ ही सड़क किनारे खड़े वाहनों अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए उन्हें सड़क पर गाड़ी न खड़ी करने के लिए जागरूक किया गया।