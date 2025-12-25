रायबरेली में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत
जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ–वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस (24204) से यात्रा कर रहे एक यात्री की बुधवार की सुबह रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई।
घटना उस समय हुई जब यात्री सामान लेने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा था। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेसहू का पुरवा निवासी दिनेश कुमार तिवारी लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे।
रायबरेली स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर वह कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरे। इसी बीच ट्रेन चलने लगी। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच गिर पड़े।
घटना होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को रोका गया, जीआरपी पुलिस की मदद से घायल यात्री को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी मृतक के परिवारजन को दी गई है।
