Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया। जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ–वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस (24204) से यात्रा कर रहे एक यात्री की बुधवार की सुबह रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई।

    घटना उस समय हुई जब यात्री सामान लेने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा था। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेसहू का पुरवा निवासी दिनेश कुमार तिवारी लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर वह कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरे। इसी बीच ट्रेन चलने लगी। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच गिर पड़े।

    घटना होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को रोका गया, जीआरपी पुलिस की मदद से घायल यात्री को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी मृतक के परिवारजन को दी गई है।

    यह भी पढ़ें- बहराइच में बाघ का आतंक: खेतों में काम कर रहे दो ग्रामीणों पर किया हमला, मची चीख-पुकार