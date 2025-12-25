रायबरेली में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ–वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस (24204) से यात्रा कर रहे एक यात्री की बुधवार की सुबह रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब यात्री सामान लेने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा था। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेसहू का पुरवा निवासी दिनेश कुमार तिवारी लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे।

