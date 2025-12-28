Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Panchayat Chunav की अंतिम मतदाता सूची कब होगी जारी? वोटर्स ऑनलाइन भी देख सकेंगे नाम

    By Pulak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 1510 बीएलओ ने 980 ग्राम पंचायतों में 21.44 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया है। मतदाता सूची का अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1510 बीएलओ ने 980 ग्राम पंचायत में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर 21 लाख 44 हजार 942 मतदाताओं का सत्यापन किया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी को होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता सूची में दावा व आपत्तियां दर्ज करने और एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले फार्म दो भरकर 24 दिसंबर से 30 जनवरी तक तहसील में जमा कर सकेंगे।

    दावे व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी तक चलेगा। सात से 12 जनवरी तक हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार की जाएंगी। इसके बाद 13 से 29 जनवरी तक पांडुलिपियों को कंप्यूटर पर दर्ज किया जाएगा।

    30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता स्थल का क्रमांक और मतदाता क्रमांक निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

    कोई भी मतदाता किसी भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को वेबसाइट पर देख सकेगा। यह सुविधा पहली बार लागू की गई है। इस बार दावे व आपत्तियों की जांच बीएलओ एप से नहीं की जाएगी।

    इसका निस्तारण वेंडर द्वारा किया जाएगा। मतदाता प्रपत्र छपने के साथ ही उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच रखा गया है। मतपेटियां भी आ चुकी हैं। प्रत्याशियों की जमानत राशि से लेकर प्रचार में व्यय होने वाली धनराशि की घोषणा भी हो चुकी है।

    पंचायत चुनाव का तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। 1510 बीएलओ द्वारा मतदाता सूची बनाने का कार्य पूरा किया गया है। इसके बाद दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह फरवरी को होगा। इस बार दावे व आपत्तियों का निस्तारण बीएलओ एप से नहीं किया जाएगा। कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से किसी भी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को डाउनलोड कर नाम देख सकता है।
    विनायक शुक्ला, सहायक निर्वाचन अधिकारी रायबरेली