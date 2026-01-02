जागरण संवाददाता, रायबरेली। नववर्ष 2026 के जश्न में शराब के शौकीन पीछे नहीं रहे। बीते दो दिनों में शौकीन करीब 5.82 करोड़ रुपये की शराब गटक गए। इस आंकड़े ने बीते वर्ष नव वर्ष पर शराब बिक्री के 4.27 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। अधिकारियों की मानें तो साल के शुरुआती सप्ताह में शराब की बिक्री अच्छी होती है। ऐसे में विभाग को इस माह बेहतर राजस्व जमा होने की उम्मीद है।



31 दिसंबर 2025 व एक जनवरी 2026 को देशी व अंग्रेजी शराब और बीयर की जमकर बिक्री हुई। वर्ष 2025 के मुकाबले इस बार दो दिनाें में मिले राजस्व में करीब पौने दो करोड़ की वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर व एक जनवरी को करीब 121124 लीटर देशी शराब की बिक्री हुई है, जिसके बदले विभाग को 33877754 रुपये राजस्व मिला है, जबकि बीते वर्ष की बात की जाए तो ये आकंड़ा 83924 लीटर व 21702947 रुपये राजस्व मिला था।

वहीं अंग्रेजी शराब की इस बार 43188 बोतलें बिकी है, जिससे विभाग को 19274994 रुपये राजस्व मिला। वहीं बीते वर्ष अंग्रेजी शराब की 39414 बोतलें बिकी थी, जिससे विभाग को 16954748 रुपये राजस्व मिला था। बीयर इस बार 5117986 रुपये की 59196 केन बीयर बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 50277 केन के बदले विभाग को 4088288 रुपये राजस्व मिला था।





बढ़ रहा विभाग का राजस्व अप्रैल से दिसंबर तक भी शराब बिक्री का आंकड़ा बीते वर्ष के मुकाबले अधिक रहा। वर्ष 2024 में इस अवधि में 348.88 कराेड़ रुपये का जनपद में शराब का कारोबार हुआ है, जबकि वर्ष 2025 की इसी अवधि में ये आंकड़ा 415.34 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ऐसे में बीते वर्ष के मुकाबले शराब बिक्री में 66.46 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।