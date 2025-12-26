Language
    रायबरेली में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के लिए लगे बैरिकेड्स चोरी, पुल‍िस ने दर्ज कि‍या केस

    By Parbhat Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:02 PM (IST)

    रायबरेली में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स चोरी हो गए। इस घटना के बाद पुल‍िस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैरिकेड्स चोरी होन ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना से बचाव के लिए लगाए गए मेटल बैरियर चोरी हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

    राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 31 उन्नाव लालगंज में काम करने वाले दीपक सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व परिवहन मंत्रालय की ओर से वाहनों के परिचालन और सड़क की मरम्मत व देखरेख की जिम्मेदारी उन्नाव हाईवेज प्रा. लि. को दिया गया है।

    उन्नाव लालगंज हाईवे पर धन्नीपुर गांव के सामने पिलर नंबर 66710 से 66735 के मध्य लगे 19 नान मेटल बीम क्रश बैरिकेड्स 26 नवंबर की रात चोरी हो गए हैं।

    दीपक का कहना है कि इसके पहले भी दो मार्च, 17 मार्च व 18 मार्च की रात तीन बार में 41 बैरिकेड्स चोरी किए जा चुके हैं। 23 नवंबर को चोरों ने 42 नान मेटल बीम क्रश बैरिकेड्स चोर चोरी कर चुके हैं। कोतवाल का कहना है कि अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।