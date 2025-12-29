रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन से कटकर मासूम की मौत, स्कूल प्रबंधक और दो अन्य पर FIR

जागरण संवाददाता, रायबरेली। वंदे भारत की चपेट में आकर स्कूल से घर लौट रही बच्ची की मौत के मामले में मां की तहरीर पर प्रबंधक,चालक व सहायिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ-प्रयागराज रेलखंड पर बीते शुक्रवार शाम वंदे भारत ट्रेन की चपेट आकर बछरावां कस्बा के आजाद नगर निवासी पूनम की बेटी वाणी (03) पटेल नगर के उड़ान नामक विद्यालय में प्लेग्रुप प्री-नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। पटेल नगर की रहने वाली गुड्डी (41) आया के रूप में बच्ची की देखभाल करती थीं।

प्री-नर्सरी की कक्षा शाम 3 बजे से 6 बजे तक चलती है। आया गुड्डी शाम को वाणी को पैदल लेकर घर जा रही थीं। उसी दौरान रेलवे गेट संख्या 175-बी के पास रेल ट्रैक पार करते समय प्रयागराज से लखनऊ की तरफ जा रही वंदे भारत ट्रेन आ गए थे।

ट्रेन की चपेट में आने से बच्ची और आया गंभीर रूप से घायल होने पर बछरावां सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने वाणी को मृत घोषित कर दिया था जबकि गुड्डी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। जिनका उपचार अभी भी जारी है।