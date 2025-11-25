Language
    Raebareli: नलकूप पर सो रहे किसान की हथौड़े और पटरी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, क्षेत्र में सनसनी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    रायबरेली में एक नलकूप पर सो रहे किसान की हथौड़े और पटरी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश जारी है।

    विनीत सिंह, फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण महराजगंज (रायबरेली)। चंदापुर के ओया गांव में सोमवार की रात एक युवा किसान की हथौड़े और पटरी से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। किसान खेत में लगे ट्यूबवेल के कमरे में सो रहा था। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस व फारेंसिक टीम घटना की जांच कर रही है।

    ओया ग्राम निवासी किसान विनीत सिंह के खेत व नलकूप पूरे मेहरबान खा में है। दिन रात विनीत वहीं रह कर खेती करता था। सोमवार की रात वह भोजन के बाद नलकूप के बाहर टीन शेड के नीचे चारपाई पर सो गया। मंगलवार की सुबह धान पीटने वाले श्रमिक खेत पहुंचे तो विनीत का खून से लथपथ शव नलकूप पर बने कमरे में पड़ा देखा।

    सूचना विनीत के परिवारजन व पुलिस को दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने मौके से टूटी हुई पटरी व हथौड़ा बरामद किया। पुलिस के अनुसार विनीत की हत्या हथौड़ा व पटरी से पीटकर की जानी प्रतीत होती है।

    घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का अनुमान है कि दो दिन पहले कुछ युवकों से विनीत का विवाद हुआ है। घटना के पीछे एक कारण या भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एएसपी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

