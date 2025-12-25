रायबरेली में साइकिल-तांगे को टक्कर मारने के बाद दो वाहनों से टकराया कंटेनर, दुर्घटना में एक की मौत, दस घायल

संवादसूत्र, रायबरेली। डीह-रायबरेली मार्ग पर गुरुवार की रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद तांगे, वैन और टेंपो में जा टकराया। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि तांगे व अन्य वाहनों पर सवार दस से अधिक लोग घायल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने कंटेनर चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

गुरुवार की देर शाम तेज रफ्तार कंटेनर ने भरतगंज के पास साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार लोधवारी निवासी बाबूलाल की मौत हो गई। इसके बाद भागने के प्रयास में कंटेनर एक तांगे, वैन व टेंपो से जा टकराया। घटना में तांगा सवार भरतगंज के रोहित अग्रहरि, वैन सवार गदागंज के मकदुमपुर निवासी रेनू, किरन, पूरे बाग के मुकेश कुमार, टेंपो सवार हाजीपुर के संदीप सिंह व अंतिमा सिंह समेत 10 से लोग घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद मची अफरा-तफरी इसके बाद कंटेनर पेड़ की डाल से टकरा कर रुक गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। नाराज ग्रामीणों ने कंटेनर चालक की जमकर पिटाई की। किसी तरह पुलिस कंटेनर चालक को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। नाराज ग्रामीण कंटेनर में भी तोड़फोड़ करने लगे।