साइकिल और तांगे को टक्कर मारने के बाद दो वाहनों से टकराया कंटेनर, एक की मौत; सात घायल

संवाद सूत्र, डीह (रायबरेली)। डीह-रायबरेली मार्ग पर गुरुवार की रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद तांगे, वैन और बोलेरो में जा टकराया। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि तांगे व अन्य वाहनों पर सवार सात से अधिक लोग घायल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने कंटेनर चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के पुत्र की तहरीर पर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

लोधवारी निवासी बाबूलाल गुरुवार की रात साइकिल से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वह अवधगंज बाजार के पास पहुंचे। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में बाबूलाल की मौत हो गई। इसके बाद चालक कंटेनर लेकर भागने लगा और भागने के प्रयास में कंटेनर सीहीपुर मोड़ के पास तांगे, लक्ष्मणगंज पुलिया के पास मारुति वैन व भरतगंज बाजार के पास बोलेरो में टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराकर रुक गया।

घटना में तांगा सवार भरतगंज के रोहित अग्रहरि, वैन सवार गदागंज के मकदुमपुर निवासी रेनू, किरन, पूरे बाग के मुकेश कुमार, टेंपो सवार हाजीपुर के संदीप सिंह व अंतिमा सिंह घायल हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। नाराज ग्रामीणों ने कंटेनर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर की। पुलिस ने किसी तरह कंटेनर चालक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां उनका उपचार किया गया।