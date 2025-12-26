रायबरेली में सर्द हवाओं से दिन में गलन का असर, तीन दिनों तक तापमान में दर्ज की जाएगी गिरावट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कई दिनों से ठंड काफी बढ़ी हुई है। शुक्रवार को भी सुबह कोहरे के साथ दिन में धुंध का असर रहा। कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन उसका असर अधिक नहीं हो सका।

सर्द हवाओं के कारण दिन में गलन बढ़ी रही। दिनभर लोग ठंड के कारण ठिठुरे। प्रमुख चौराहों पर लोगों को जहां अलाव दिखा, वहीं ठंड से बचाव के लिए उसके पास खड़े रहे। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गलन और बढ़ने के आसार जताए गए हैं।