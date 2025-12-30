रायबरेली में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन, कोहरे में दृश्यता भी घटी
ठंड के साथ गलन और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार को लोगों ने अधिक सर्दी महसूस की। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.2 डिग्री सेल्सियस और अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। ठंड के साथ गलन और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार को लोगों ने अधिक सर्दी महसूस की। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अधिक कोहरा होने के कारण दृश्यता भी घटकर 50 मीटर पर पहुंच गई है।
आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञानी ने अगले 48 घंटे में प्रदूषण, धुंध और कोहरा बढ़ेगा। चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि पिछले दिनों की अपेक्षा गलन और बढ़ गई है।
मौसम विज्ञानी के अनुसार, अगले दिनों में एक नया डब्ल्यूडी आ रहा है, जिसकी वजह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर और नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इससे उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति कम हो जाएगी। 48 घंटे में प्रदूषण, धुंध और कोहरा बढ़ेगा। अगले दो दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन शीतलहर व कोल्ड डे जैसे हालात बनेंगे।
