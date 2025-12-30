रायबरेली में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन, कोहरे में दृश्यता भी घटी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ठंड के साथ गलन और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार को लोगों ने अधिक सर्दी महसूस की। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अधिक कोहरा होने के कारण दृश्यता भी घटकर 50 मीटर पर पहुंच गई है।

आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञानी ने अगले 48 घंटे में प्रदूषण, धुंध और कोहरा बढ़ेगा। चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि पिछले दिनों की अपेक्षा गलन और बढ़ गई है।