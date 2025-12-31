Language
    पहचान छिपाकर करा लिया करीब नौ करोड़ का लोन, सच्चाई सामने आई तो बैंक मैनेजर के पैरों तले खिसकी जमीन

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में 48 खाताधारकों ने अपनी पहचान छिपाकर नौ करोड़ रुपये से अधिक का व्यक्तिगत ऋण लिया। बैंक प्रबंधक की शिकायत प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर स्थित बैंक आफ बड़ौदा मुख्य शाखा में खाता धारकाें ने पहचान छिपाकर करीब नौ करोड़ रुपये से अधिक का लोन करा लिया। सच्चाई सामने आई तो बैंक प्रबंधन हिल गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह को मामले का शिकायती पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 48 खाताधारकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    शहर के जेल रोड निवासी मुकेश ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में मुख्य प्रबंधक हैं। आरोप लगाया कि शहर, नसीराबाद, डलमऊ, सलोन समेत जनपद के 48 खाता धारकों ने गलत तरीके से अपनी पहचान छिपाकर या गलत पहचान लगाकर व्यक्तिगत लोन करा लिया है। इन खाता धारकों ने 13 से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन कराया है।

    मुख्य प्रबंधक के अनुसार सभी खातों का लोन मिलाकर धनराशि करीब नौ करोड़ रुपये से अधिक है। कोतवाल शिव शंकर सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सलोन निवासी उत्तम चक्रवर्ती, डलमऊ निवासी उमाशंकर, बछरावां निवासी सरिता, मिल एरिया निवासी मोहम्मद शरीफ, नसीराबाद निवासी संजय कुमार समेत कुल 48 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।