पहचान छिपाकर करा लिया करीब नौ करोड़ का लोन, सच्चाई सामने आई तो बैंक मैनेजर के पैरों तले खिसकी जमीन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर स्थित बैंक आफ बड़ौदा मुख्य शाखा में खाता धारकाें ने पहचान छिपाकर करीब नौ करोड़ रुपये से अधिक का लोन करा लिया। सच्चाई सामने आई तो बैंक प्रबंधन हिल गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह को मामले का शिकायती पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 48 खाताधारकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।



शहर के जेल रोड निवासी मुकेश ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में मुख्य प्रबंधक हैं। आरोप लगाया कि शहर, नसीराबाद, डलमऊ, सलोन समेत जनपद के 48 खाता धारकों ने गलत तरीके से अपनी पहचान छिपाकर या गलत पहचान लगाकर व्यक्तिगत लोन करा लिया है। इन खाता धारकों ने 13 से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन कराया है।