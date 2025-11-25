Language
    Raebareli News: फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों से बने आधार कार्ड पर होगी कार्रवाई, दिल्ली की टीम करेगी जांच

    By Pulak Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:11 AM (IST)

    रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों से बने आधार कार्डों पर दिल्ली की एक टीम जांच करेगी। यह टीम संदिग्ध आधार कार्डों की गहन जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और सही लोगों को आधार कार्ड सुनिश्चित करना है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सहारे आधार कार्ड बनाए गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी तक फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के सहारे 200 से अधिक आधार कार्ड बनाए जाने की बात सामने आ चुकी है। इस मामले की जांच सीओ सलोन कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड बनने के मामले की जांच दिल्ली की टीम द्वारा करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

    डीह के रोखा बाजार स्थित अंजली मोबाइल शॉप के दुकानदार अरविंद व गोपालपुर के शत्रुघ्न को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने और उन्हीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सहारे आधार कार्ड बनाने के मामले में पकड़ा गया था। दोनों बैंक में आधार बनाने का काम करने वाले कर्मचारियों की आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग कर रहे थे।

    इस मामले में डीह थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले का मास्टरमाइंड सलाेन निवासी शहवाज आलम व धीरेंद्र शर्मा को पुलिस अभी नहीं पकड़ सकी है। इन्हीं दोनों के पास रुपया जमा होता था। पकड़े गए दोनों आरोपित फोटोशॉप के जरिए भी नाम एडिट करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे।

    इस मामले में पुलिस को करीब 200 आधार कार्ड बनाने की रसीदें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या अधिक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे कि आधार कार्ड मामले की जांच के लिए दिल्ली की टीम यहां आकर जांच कर सकती है।

    डीह थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र मोहन सरोज का कहना है कि अब तक 200 से अधिक आधार कार्ड की रसीदें मिली हैं। कितने आधार कार्ड इस आईडी से बने थे इसके बारे में आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के अधिकारी बता सकते हैं। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग के लिए जल्द ही यहां आएंगे।

