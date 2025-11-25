Raebareli News: फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों से बने आधार कार्ड पर होगी कार्रवाई, दिल्ली की टीम करेगी जांच

जागरण संवाददाता, रायबरेली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सहारे आधार कार्ड बनाए गए। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी तक फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के सहारे 200 से अधिक आधार कार्ड बनाए जाने की बात सामने आ चुकी है। इस मामले की जांच सीओ सलोन कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड बनने के मामले की जांच दिल्ली की टीम द्वारा करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

डीह के रोखा बाजार स्थित अंजली मोबाइल शॉप के दुकानदार अरविंद व गोपालपुर के शत्रुघ्न को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने और उन्हीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सहारे आधार कार्ड बनाने के मामले में पकड़ा गया था। दोनों बैंक में आधार बनाने का काम करने वाले कर्मचारियों की आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग कर रहे थे।

इस मामले में डीह थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले का मास्टरमाइंड सलाेन निवासी शहवाज आलम व धीरेंद्र शर्मा को पुलिस अभी नहीं पकड़ सकी है। इन्हीं दोनों के पास रुपया जमा होता था। पकड़े गए दोनों आरोपित फोटोशॉप के जरिए भी नाम एडिट करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे।

इस मामले में पुलिस को करीब 200 आधार कार्ड बनाने की रसीदें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या अधिक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे कि आधार कार्ड मामले की जांच के लिए दिल्ली की टीम यहां आकर जांच कर सकती है।