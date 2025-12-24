यूपी में प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनों में छापेमारी, पकड़े गए 326 यात्री

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेनों में बुधवार को सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। “मेरा टिकट, मेरा स्वाभिमान” अभियान के तहत विशेष बस रेड का आयोजन किया गया, जिसमें बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर सख्ती की गई।

अभियान के दौरान गाड़ी संख्या 24204 लखनऊ-वाराणसी इंटरसिटी, 14307 प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस, 14210 लखनऊ-प्रयागराज इंटरसिटी , 14215 गंगागोमती एक्सप्रेस एवं 20401 वाराणसी-लखनऊ सुपरफास्ट में छापेमारी की गई। इस विशेष अभियान में कुल 326 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए।

जांच के दौरान इन यात्रियों से 22,610 रूपये किराया वसूला गया, जबकि 81,500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इससे कुल 1,04,110 रूपये का राजस्व वसूला गया। अभियान के दौरान एक बिना टिकट यात्री के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सुपुर्द किया गया।