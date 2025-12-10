5 लाख की छिनैती करने वाले 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दवा व्यापारियों से 5 लाख की छिनैती करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, इनमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सोमवार को बछरावां के पश्चिम गांव निवासी सचिन सिंह से दवा की रेंज बढ़ाए जाने के नाम पर दो व्यक्तियों द्वारा ₹5 लाख की छिनौती की शिकायत की थी। केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी।