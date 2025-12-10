Language
    5 लाख की छिनैती करने वाले 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    रायबरेली में 5 लाख की छिनैती करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे अस्पता ...और पढ़ें

    घायल आरोपित को ले जाते पुलिसकर्मी

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दवा व्यापारियों से 5 लाख की छिनैती करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, इनमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सोमवार को बछरावां के पश्चिम गांव निवासी सचिन सिंह से दवा की रेंज बढ़ाए जाने के नाम पर दो व्यक्तियों द्वारा ₹5 लाख की छिनौती की शिकायत की थी। केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी।

    जिसके आधार पर मंगलवार की देर रात वाहन चेकिंग के दौरान मिल एरिया पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को रोका तो आरोपित मौके से भागने लगे। पीछा करने पर आरोपित एक आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

    जवाबी फायरिंग में एक आरोपित के पैर में गोली लगी है और उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया पकड़े गए आरोपित प्रतापगढ़ जनपद के सराय लोहन राय प्यारे का पुरवा थाना लीलापुर निवासी मोहम्मद नसीम पुत्र स्वर्गीय जफरुल हसन, अरविंद दुबे व ग्राम सिंधौर थाना लीलापुर निवासी मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद जावेद है।

    मुठभेड़ के दौरान मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद जावेद के बाएं पैर में गोली लगी है।

