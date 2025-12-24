रायबरेली डिपो से लखनऊ के लिए 115 बसें होंगी रवाना, यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा
रायबरेली रोडवेज डिपो से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 115 बसें रवाना की गईं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु यह व्यवस्था ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ में गुरुवार को आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यात्रियों की आवाजाही सुचारु रखने के लिए परिवहन निगम ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रायबरेली रोडवेज डिपो की 70 बसों के साथ ही अन्य डिपो से कुल 45 अतिरिक्त बसें बुधवार को रायबरेली डिपो भेजी गईं। इनमें कैसरबाग डिपो से 35 व बाराबंकी डिपो से 10 बसें शामिल हैं।
इस प्रकार कुल 115 बसों को कार्यक्रम के लिए लगाया गया है। इन बसों के माध्यम से यात्रियों को लखनऊ ले जाया जाएगा और कार्यक्रम समाप्ति के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बस में चालक-परिचालक के साथ जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे संचालन की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगाया गया है।
क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि बसों से आने जाने वाले यात्रियों को इन बसों से निश्शुल्क यात्रा रहेगा। जिसमें किस बस से कितने यात्री गए और आए इस संदर्भ में एक्सल चार्ट में डिपो रिपार्ट देगी। जिसके आधार पर शासन द्वारा भुगतान दिया जाएगा। बसों की समय पर आवाजाही, यात्री संख्या और मार्ग व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो ।
