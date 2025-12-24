रायबरेली डिपो से लखनऊ के लिए 115 बसें होंगी रवाना, यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ में गुरुवार को आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यात्रियों की आवाजाही सुचारु रखने के लिए परिवहन निगम ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रायबरेली रोडवेज डिपो की 70 बसों के साथ ही अन्य डिपो से कुल 45 अतिरिक्त बसें बुधवार को रायबरेली डिपो भेजी गईं। इनमें कैसरबाग डिपो से 35 व बाराबंकी डिपो से 10 बसें शामिल हैं।

इस प्रकार कुल 115 बसों को कार्यक्रम के लिए लगाया गया है। इन बसों के माध्यम से यात्रियों को लखनऊ ले जाया जाएगा और कार्यक्रम समाप्ति के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बस में चालक-परिचालक के साथ जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे संचालन की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगाया गया है।