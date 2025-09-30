यात्री सीधे PM और CM से कर सकेंगे शिकायत, रेलवे अधिकारियों ने कर दिया ये बंदोबस्त
रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्टेशन पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके यात्री सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायतें और सुझाव पहुंचा सकते हैं। यात्री स्टेशन की सफाई पानी की व्यवस्था और ट्रेनों की जानकारी जैसी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। अब रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्याएं सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच सकेंगी। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा और सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है।
इसके अंतर्गत स्टेशन परिसर में विशेष क्यूआर कोड वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें यात्री अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी समस्या, सुझाव या शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
इस सुविधा के माध्यम से यात्री न केवल स्टेशन से संबंधित समस्याएं, जैसे साफ-सफाई, जल व्यवस्था, बैठने की सुविधा, समय पर ट्रेनों की जानकारी आदि साझा कर सकते हैं, बल्कि ट्रेन यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों की भी जानकारी सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं।
क्यूआर कोड स्कैन करते ही एक फॉर्म खुलता है जिसमें यात्री अपनी बात विस्तार से लिख सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम “जन भागीदारी” को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि यात्रियों की सक्रिय भागीदारी से सेवाओं में सुधार हो सके।
इसके साथ ही यात्रियों को यह भी आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी।
यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि यह सुविधा यात्रियों को सशक्त बनाने और उनकी बात को सीधे शासन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। इससे न केवल यात्री संतुष्टि बढ़ेगी, बल्कि रेलवे सेवाओं में भी सुधार आएगा।
