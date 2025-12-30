इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली, मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक के साथ मंदिर में लिए सात फेरे
इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक मुस्लिम युवती 250 किमी का सफर तय कर रायबरेली पहुंची। उसने हरचंदपुर के अचलेश्वर मंदिर में एक हिंदू युवक से विवाह कि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ तो एक मुस्लिम युवती 250 किमी का सफर कर रायबरेली पहुंची। युवती ने हरचंदपुर के अचलेश्वर मंदिर में युवक से विवाह कर लिया।
बताया जा रहा है कि संत रविदास नगर की रहने वाली युवती की रायबरेली के हरचंदपुर निवासी एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
इस पर युवती लगभग 250 किमी का सफर कर रायबरेली पहुंची और अचलेश्वर मंदिर परिसर में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। करणी सेना के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार को विवाह संपन्न कराया गया।
करणी सेना के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि युवक व युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। युवती रायबरेली आई, दोनों विवाह करना चाह रहे थे, जिस पर संगठन के लोगों की मौजूदगी में विवाह कराया गया है।
यह भी पढ़ें- रायबरेली को मिलेगी रिंगरोड की सौगात, नए साल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर फर्राटा भरेंगे वाहन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।