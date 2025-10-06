Language
    रायबरेली में हरिओम की पीटकर हत्या करने के मामले में आया पुलिस का बयान, अब तक पांच आरोपित गिरफ्तार

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोतवाल समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मृतक हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था और अपनी ससुराल जा रहा था। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चोरी की बढ़ती वारदातों से ग्रामीण परेशान थे।

    पुलिस ने माना चोर समझकर भीड़ ने की थी हरिओम की पिटाई।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक अक्टूबर की रात ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर में ग्रामीणों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई चोर समझकर ही की गई थी, अब ये बात पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई हैं।

    घटना के पीछे यह बात भी सामने आई थी कि ऊंचाहार क्षेत्र में बीते करीब 20 दिनों में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसके चलते ग्रामीणों रतजगा कर पहरा देते रहते हैं। इसी दौरान ये घटना हो गई। मृतक हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था। हरिओम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद व अन्य अज्ञात पर मुकदमा लिखा था।

    मामले में अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही ऊंचाहार कोतवाल को हटाया गया और तीन पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। बता दें कि हरिओम ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहा था। उसकी पत्नी पिंकी व बेटी अनन्या यहीं रहते हैं।

    पिंकी एनटीपीसी स्थित एसबीआई बैंक में दैनिक कर्मचारी है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में अब तक पांच आरोपितों ग्राम डांडेपुर जमुनापुर निवासी वैभव सिंह, विपिन मौर्य उर्फ अनुज मौर्य, विजय कुमार, सहदेव व सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

    साथ ही प्रसारित वीडियो व जांच के आधार पर अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    मामले में ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार को हटाने के साथ ही दारोगा कमल सिंह यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार व अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया गया है।  बाक्स पुलिस ने की अपील पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का कहना है कि घटना दुखद है।

    आरोपितों में विभिन्न जातियों के लोग हैं, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि किसी प्रकार से जातिगत भ्रम न फैलाएं व शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना में शामिल किसी आरोपित को बक्शा नहीं जाएगा।

