प्रेग्नेंट महिला के गले पर चाकू रखकर की लूटपाट, घर से आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश

अयोध्या के वजीरगंज में दिनदहाड़े एक घर में लूटपाट हुई। तीन नकाबपोश बदमाशों ने गर्भवती महिला के गले पर चाकू रखकर लाखों के गहने और नकदी लूट ली। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद महिला सदमे में है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, अयोध्या। शहर के वजीरगंज जप्ती मुहल्ले में दिनदहाड़े घर में घुस कर लूटपाट की गई। गमछे से मुंह ढक कर घर में घुसे तीन बदमाशों ने गर्भवती महिला के गले पर चाकू रख कर आलमारी से गहने एवं नकदी लूट ली। बदमाशों ने गर्भवती महिला के पेट पर भी वार किया। वारदात के समय महिला घर में अकेली थी और कमरे में विश्राम कर रही थी। वारदात के बाद से महिला सदमे में है।

स्थानीय निवासी सैफी की भाभी सबा सोमवार को घर पर अकेली थीं। सैफी ने बताया कि परिवार के सदस्य आवश्यक कार्य से बाहर थे। दोपहर दो बजे के करीब तीन लोग मुंह पर गमछा बांध कर घर में घुस आए। उस समय उसकी गर्भवती भाभी सबा अपने कमरे में आराम कर रही थीं। उनके पति मुसाहिद मुंबई में नौकरी करते हैं।

बदमाशों ने कमरे में घुसते ही भाभी की गर्दन पर चाकू रख दिया। सबा ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें मारापीटा भी। वह सहम गईं। इसके बाद बदमाशों ने उनके शरीर पर पहने गहने लूट लिये। उसके बाद आलमारी तोड़ कर उसमें रखे आभूषण और नकदी भी लूट ली।