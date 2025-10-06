प्रेग्नेंट महिला के गले पर चाकू रखकर की लूटपाट, घर से आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश
अयोध्या के वजीरगंज में दिनदहाड़े एक घर में लूटपाट हुई। तीन नकाबपोश बदमाशों ने गर्भवती महिला के गले पर चाकू रखकर लाखों के गहने और नकदी लूट ली। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद महिला सदमे में है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, अयोध्या। शहर के वजीरगंज जप्ती मुहल्ले में दिनदहाड़े घर में घुस कर लूटपाट की गई। गमछे से मुंह ढक कर घर में घुसे तीन बदमाशों ने गर्भवती महिला के गले पर चाकू रख कर आलमारी से गहने एवं नकदी लूट ली। बदमाशों ने गर्भवती महिला के पेट पर भी वार किया। वारदात के समय महिला घर में अकेली थी और कमरे में विश्राम कर रही थी। वारदात के बाद से महिला सदमे में है।
स्थानीय निवासी सैफी की भाभी सबा सोमवार को घर पर अकेली थीं। सैफी ने बताया कि परिवार के सदस्य आवश्यक कार्य से बाहर थे। दोपहर दो बजे के करीब तीन लोग मुंह पर गमछा बांध कर घर में घुस आए। उस समय उसकी गर्भवती भाभी सबा अपने कमरे में आराम कर रही थीं। उनके पति मुसाहिद मुंबई में नौकरी करते हैं।
बदमाशों ने कमरे में घुसते ही भाभी की गर्दन पर चाकू रख दिया। सबा ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें मारापीटा भी। वह सहम गईं। इसके बाद बदमाशों ने उनके शरीर पर पहने गहने लूट लिये। उसके बाद आलमारी तोड़ कर उसमें रखे आभूषण और नकदी भी लूट ली।
तीन से चार लाख के गहने लूटे जाने की आशंका व्यक्त की गई है। अभी सटीक आकलन नहीं किया गया है। बदमाशों के जाने के बाद सबा ने अपने देवर सैफी को घटना के बारे में बताया। सैफी ने पुलिस को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पड़ताल की।
वारदात, जिस मकान में हुई वह घनी आबादी के बीच मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां हर समय लोगों का आवागमन रहता है।
ऐसे में इस वारदात ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी है। नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रकरण की जांच की जा रही है।
