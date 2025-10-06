अयोध्या में बंद कार में दम घुटने से मासूम भाई की दर्दनाक मौत, बहन की हालत गंभीर

अयोध्या के मवई में एक हृदयविदारक घटना घटी जहां एक बंद कार में दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे खेलते समय कार में फंस गए थे। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया है। परिवार में शोक का माहौल है।

संवाद सूत्र, मवई (अयोध्या)। बंद कार में दम घुटने से बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बाबा बाजार के करौंदी मजरे सैदपुर की है। गांव निवासी नफीस के यहां सोमवार को भोज का आयोजन था।

कार्यक्रम के दौरान नफीस का तीन वर्षीय पुत्र अख्तर रजा व पांच वर्षीय पुत्री माही खेलते- खेलते कार के अंदर बैठ गए और कार का गेट अंदर से बंद कर लिया। गेट बंद होते ही कार लाक हो गई। काफी देर बाद किसी ने कार में झांक कर देखा। दोनों बच्चे अंदर अचेत पड़े थे।