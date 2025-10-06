Language
    अयोध्या में बंद कार में दम घुटने से मासूम भाई की दर्दनाक मौत, बहन की हालत गंभीर

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    अयोध्या के मवई में एक हृदयविदारक घटना घटी जहां एक बंद कार में दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे खेलते समय कार में फंस गए थे। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया है। परिवार में शोक का माहौल है।

    बंद कार में दम घुटने से मासूम भाई की मौत और बहन की हालत गंभीर।

    संवाद सूत्र, मवई (अयोध्या)। बंद कार में दम घुटने से बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बाबा बाजार के करौंदी मजरे सैदपुर की है। गांव निवासी नफीस के यहां सोमवार को भोज का आयोजन था।

    कार्यक्रम के दौरान नफीस का तीन वर्षीय पुत्र अख्तर रजा व पांच वर्षीय पुत्री माही खेलते- खेलते कार के अंदर बैठ गए और कार का गेट अंदर से बंद कर लिया। गेट बंद होते ही कार लाक हो गई। काफी देर बाद किसी ने कार में झांक कर देखा। दोनों बच्चे अंदर अचेत पड़े थे।

    गेट खोल कर दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर तत्काल सीएचसी सुनबा ले जाया गया, जहां अख्तर रजा को मृत घोषित कर दिया, जबकि माही की हालत गंभीर बनी हुई है।

    हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा गया है। बाबा बाजार थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया की परिजनों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है। इस लिए पंचनामा भर कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

