    बाराबंकी में घर में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पति सहित चार पर दर्ज हुआ मुकदमा

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:15 PM (IST)

    बाराबंकी के सूरतगंज में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मृतका के भाई का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मृतका के दो बच्चे भी हैं।

    फंदे से लटका महिला का शव मिलने से पति सहित चार पर मुकदमा।

    संवाद सूत्र, सूरतगंज (बाराबंकी)। विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सोमवार रात महिला का शव घर में फंदे से लटका पाया गया। घटना की जानकारी पर पहुंचे मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    मोहम्मदपुर खाला के ढकवा निवासी गुड्डू के अनुसार उसकी बहन सीता का विवाह सात साल पहले रामनगर के जैतपुर निवासी गुरुदीन के साथ हुआ था। विवाह में हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

    उसको दहेज में एक लाख रुपये की नगदी व मोटरसाइकिल की मांग कर प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन ने गला दबाकर हत्या की गई है। मौत की सूचना के बाद जब परिवारजन घर पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा था।

    उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की। मृतका के भाई ने पति गुरूदीन, देवर बेनी व देवरानी सगुनी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

    मृतका के दो बेटों में पांच वर्षीय शिवनंदन और तीन वर्षीय अभिषेक हैं। कोतवाल अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।

