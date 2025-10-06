चंदौली में पुलिस ने पांच मवेशियों को किया बरामद, दो तस्करों को गिरफ्तार दर्ज किया मुकदमा

चंदौली के अलीनगर में पुलिस ने रेवसा गांव के पास एक पिकअप से चार जीवित और एक मृत मवेशी बरामद किए। इस दौरान दो पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो अयोध्या के रहने वाले हैं। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मवेशियों को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था।

अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडेय मय एसआई अनंत भार्गव, पंकज सिंह, अमित सिंह आरक्षी सुनील कुमार यादव और दीपक त्रिपाठी रिंगरोड के समीप जांच कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रिंगरोड पर रेवसा गांव के पास बैरिकेडिंग कर एक संदिग्ध पिकअप भारवाहन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन वाहन का चालक तेजगति से वाहन को चलाते हुए पुलिस टीम पर चढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह पुलिस टीम ने वाहन को रोक लिया। वहीं वाहन में मौजूद दो तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। जब भारवाहन की जांच की गई तो उस पर पांच मवेशी लदे थे। जिनमें चार जीवित और एक मृत था।