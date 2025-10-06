भांजे के निकाह में गए युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

भांजे के निकाह में गए युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर
लखनऊ के मलिहाबाद में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शकील नाम का 40 वर्षीय व्यक्ति अपने भांजे के निकाह से लौट रहा था तभी उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में शकील की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, मलिहाबाद। भांजे के निकाह में गए युवक की घर वापसी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एक घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
रहीमाबाद के रहटा गांव निवासी 40 वर्षीय शकील हरदोई के अतरौली के हरगांव निवासी अपने भांजे चांद बाबू के निकाह में गए थे। कार्य्रकम में शामिल होकर वह लौट रहे थे। गहदो के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक उनकी बाइक से टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर रहीमाबाद पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने शकील को मृत घोषित कर दिया।
दूसरे घायल की पहचान उमरावल गांव निवासी अनिल के रूप में हुई है। उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के समय दोनों बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे।
