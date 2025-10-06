Language
    अंबेडकरनगर में जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से जांच ठप, मरीजों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

    By Mahendra pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    अंबेडकरनगर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। रोजाना 45-50 मरीज बिना जांच के लौट रहे हैं जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अस्पताल प्रशासन मशीन को ठीक करने में जुटा है और मंगलवार से जांच शुरू होने की उम्मीद है। मरीजों को सूचना के अभाव में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    तीसरे दिन भी सीटी स्कैन जांच ठप होने से लोग परेशान।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिला चिकित्सालय का सीटी स्कैन मशीन तीसरे दिन भी सही नहीं हो सकी, इससे मरीजों को बिना जांच के ही वापस होना पड़ रहा है। यहां पर सीटी स्कैन जांच कराने के लिए हर दिन में 45 से 50 मरीज आते हैं।

    मशीन खराब होने से मरीजों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। वहीं, दूसरी ओर सोमवार को पंजीयन, दवा सहित सभी पटलों एवं ओपीडी कक्ष में मरीजों की भीड़ उमड़ी रही।

    सोमवार को चिकित्सालय के साथ एमसीएच विंग में मरीजों की काफी भीड़ उमड़ी। पंजीयन कराने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे कक्ष के बाहर भी जांच कराने की प्रतीक्षा में मरीजों कतार लगाकर खड़े रहे।

    वहीं, दूसरी ओर सीटी स्कैन मशीन सही होने की उम्मीद में जांच के लिए पहुंचे मरीजों को तीसरे दिन भी घंटों प्रतीक्षा के बाद निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मशीन में एक ट्यूब जल जाने के जांच ठप है।

    हालांकि, गत शनिवार से ही इंजीनियर की टीम मशीन की मरम्मत करने में जुटी है, लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी मशीन सही नहीं हो सकी है, जिससे संचालन प्रारंभ नहीं हो सका है।

    मजे की बात यह रहा कि मशीन खराब होने के बाद न तो वहां पर कोई नोटिस चस्पा की गई और न ही कोई बताने वाला तैनात है। ऐसे में मरीजों को दो से तीन घंटे प्रतीक्षा करने के बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा।

    तत्काल जांच कराने में ढीली हुई जेब

    अकबरपुर के मीरानपुर से आए निखिल कुमार ने बताया कि काफी इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं बताया कि आज सीटी स्कैन नहीं होगा। राजेसुल्तानपुर से आए दिनेश ने बताया कि यहां पर निश्शुल्क जांच हो जाती, लेकिन अब प्राइवेट केंद्र पर जांच कराना होगा और दो से तीन हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह वहां लगभग 10 मरीज बैठे मिले।

    सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत की जा रही है, मंगलवार से जांच प्रारंभ कर दिया जाएगा। संक्रामक रोगों का प्रसार अधिक है इसमें बुखार, त्वचा रोग जैसे लक्षण के मरीज अधिक मिल रहे हैं, इससे भीड़ बढ़ी है। सभी मरीजों को परामर्श व दवाएं दी गई है। -डॉ. पीएन यादव, सीएमएस।