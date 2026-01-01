Magh Mela 2026: यूपी रोडवेज ने जारी किया 'महाकुंभ' जैसा धांसू प्लान, बसों के शीशे पर ही लिखा होगा ये नंबर
परिवहन निगम ने प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। तीन जनवरी (पौष पूर्णिमा) से 15 फरवरी (महाशिवरात्रि) तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन महाकुंभ की तर्ज पर किए जाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान बसों के रीयल टाइम ट्रैकिंग की जाएगा ।
डिपो में 174 बसों में 110 का संचालन माघ मेला को लेकर किया जाएगा। लखनऊ मुख्यालय के कार्यालय से इस बार कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ 2025 की तरह सभी चेक पोस्टों पर सुरक्षा टीमों की तैनाती की जाएगी। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कंट्रोल रूम से बसों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे बसों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।
परिवहन विभाग के आदेशानुसार सभी चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से नाइट विजन टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बसों के आपातकालीन गेट, ब्रेक, लाइट व अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच भी की जा रही है।
बसों के फ्रंट शीशे पर चालक व परिचालक के मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे, जिससे उससे जाने वाले यात्रियों को उस नंबर से बस तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ मेला क्षेत्र में गलत स्थान पर खड़ी बसों को तत्काल हटवाया जा सके। इसके अलावा डिपो पर पांच चालक ,पांच परिचालक रिजर्व में बस स्टेशन पर तैनात रहेंगे, जिससे आपात स्थिति में तुरंत बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
बस ट्रैकिंग सिस्टम को इस बार सख्त किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। माघ मेले में भेजी जाने वाली बसों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, यह विभाग की प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, समयबद्ध और नियंत्रित परिवहन सेवा उपलब्ध कराना परिवहन निगम का मुख्य उद्देश्य है।
