    Magh Mela में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लॉन्च हुआ 'मेला रेल सेवा एप', एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:32 PM (IST)

    रेलवे ने माघ मेला 2026 के श्रद्धालुओं के लिए 'मेला रेल सेवा' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रयागराज में संगम स्नान के लिए आने वाले लाखों यात्रियों क ...और पढ़ें

    श्रद्धालुओं का स्मार्ट साथी बनेगा मेला रेल सेवा ऐप।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ने माघ मेला–2026 में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘मेला रेल सेवा’ मोबाइल ऐप लान्च किया है। यह ऐप मेला अवधि के दौरान यात्रियों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल साथी के रूप में काम करेगा, जिसमें ट्रेन की जानकारी से लेकर मेडिकल सहायता और खोया-पाया केंद्र तक की सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।

    उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तीन जनवरी से माघ मेला–2026 की शुरुआत हो गई है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार तकनीक का सहारा लेते हुए ‘मेला रेल सेवा–2026’ डिजिटल पोर्टल तैयार किया है।

    यह पोर्टल रेलवे की ओर से विकसित किया गया है, ताकि यात्रियों को घर बैठे ही यात्रा और मेला से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां मिल सकें। ऐप के माध्यम से श्रद्धालु मेला स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, उनके स्टापेज, सीटों की उपलब्धता और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

    इसके अलावा यात्रियों को स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें विश्राम गृह, वेटिंग रूम, पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का विवरण शामिल है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी न हो।

    मेडिकल सहायता के लिए भी ऐप में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मेला क्षेत्र और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध डॉक्टरों, एम्बुलेंस सेवाओं और जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ऐप में दी गई है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।

    वहीं, स्टेशन गाइड सेक्शन के तहत प्रयागराज के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नक्शे, प्रवेश और निकास द्वार, प्लेटफार्म की जानकारी और आसपास के मार्ग भी दर्शाए गए हैं।

    इसके साथ ही खोया-पाया केंद्र का अलग सेक्शन भी ऐप में मौजूद है। यदि मेला की भीड़ में किसी श्रद्धालु का सामान या कोई जरूरी वस्तु छूट जाती है, तो वह ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी दर्ज कर उसे ट्रैक कर सकता है।

    मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि यह ऐप माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाएगा तथा यात्रा को सुरक्षित, सरल और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।