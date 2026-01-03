रायबरेली में रेल ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू, नहीं लगा मार्ग बंद होने का संकेतक
रायबरेली में बाईपास पर धंसे रेल ओवरब्रिज की सड़क की मरम्मत शुरू हो गई है। हालांकि, मार्ग बंद होने का कोई संकेतक न होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रह ...और पढ़ें
संवादसूत्र, लालगंज (रायबरेली)। बाईपास पर बने रेल ओवरब्रिज की धंसी सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बाईपास मार्ग के दोनों किनारों पर मार्ग बंद होने का संकेतक नहीं लगाया गया है। इससे चालक वाहन लेकर रेल ओवर ब्रिज तक पहुंचते और आवागमन बंद होने पर वापस लौटते रहे। कई बार एक साथ तीन से चार भारी वाहन पहुंचने पर उन्हें मोड़ने में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
बता दें कि छह साल बंद रहे बाईपास मार्ग के रेल ओवर ब्रिज को ठीक कर सितंबर माह में आवागमन के लिए खोला गया था, लेकिन एक माह बाद अक्टूबर में ही ब्रिज पर बनी सड़क धंसने पर उस पर लोहे की बड़ी बड़ी चादरें डाल दी गई थी। अब उसे ठीक करने की कवायद शुरू की गई है।
इसके लिए शनिवार को लगभग एक दर्जन मजदूर आधा दर्जन हैमर मशीन व अन्य उपकरण लेकर जिन दो जगहों पर सड़क धंसी थी उनकी खोदाई करते रहे।
मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि सड़क पर नीचे से लोही की चादर पर पहले लगभग एक फीट मोटी सीसी रोड़ बनाई गई है, उसके ऊपर 2.5 इंच मोटी डामर रोड बनाई गई थी।
हर दो फीट पर बीम डाली गई थी इसके बाद भी नवनिर्मित सड़क धंस गई। अब दोबारा इन दोनों जगहों पर जितनी सड़क धंसी थी, उसे खोदकर काटा गया है। उसे बनाने में दस से 15 दिन का समय लग सकता है। यह बाईपास मार्ग अपने निर्माण के समय से ही बदहाली का शिकार रहा है।
लोकार्पण के महज पांच माह बाद ही इसे रेल ओवरब्रिज में खराबी आने के चलते बंद कर दिया गया था। दोबारा इसे ठीक करने में छह साल का समय लग गया और जब दोबारा इस आरओबी को काटकर फिर से बनाया गया तो भी एक माह बाद ही यह धंस गया।
