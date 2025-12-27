Language
    काशी-विश्वनाथ और जनता एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव, निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचेंगी रायबरेली स्टेशन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    काशी-विश्वनाथ और जनता एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली यात्रियों की सुविधा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण ट्रेनों काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की गति में रेलवे प्रशासन द्वारा वृद्धि की गई है।

    स्पीड बढ़ने के बाद ये दोनों ट्रेनें अब अपने पूर्व निर्धारित समय से करीब 10-10 मिनट पहले रायबरेली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। नई समय-सारिणी एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

    इसको लेकर ट्रैक निरीक्षण, सिग्नल प्रणाली की जांच और तकनीकी मानकों के परीक्षण के बाद इन ट्रेनों की अधिकतम गति बढ़ाने की अनुमति दी गई है। स्पीड बढ़ने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि समय पर यात्री पहुंच सकेंगे। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को खास राहत मिलेगी।

    दिल्ली से बनारस के बीच चलने वाली काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस और देहरादून से बनारस के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस रायबरेली के अलावा आसपास के कई जिलों के यात्रियों के लिए प्रमुख ट्रेनें हैं।

    यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि काशी विश्वनाथ व जनता एक्सप्रेस ट्रेन की समय में परिवर्तन किया गया है। जिन्होने बताया कि आगे अन्य ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर उनके भी समय कम करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है।