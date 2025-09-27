Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दस हजार के चेक को ओवर राइट कर बना दिया 310000 का, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:22 PM (IST)

    रायबरेली के महराजगंज में एक दुकानदार ने कानपुर के कपड़ा व्यवसायी पर चेक में हेराफेरी का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि उसने व्यवसायी को दस हजार का चेक दिया था जिसे व्यवसायी ने बदलकर तीन लाख दस हजार का कर दिया। बैंक द्वारा गड़बड़ी पकड़े जाने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दस हजार की चेक को ओवर राइट कर बना दिया तीन लाख 10 हजार, मुकदमा

    संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)।  कानपुर के एक कपड़ा व्यवसायी पर क्षेत्र के एक दुकानदार ने चेक में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि व्यवसायी द्वारा दस हजार के चेक हेराफेरी कर उसे तीन लाख दस हजार का बना दिया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्बा तिराहे पर राम अचल मौर्य कपड़े के फुटकर विक्रेता हैं। राम अचल का कहना है कि कपड़ों की खरीदारी के बदले उन्होंने वर्ष 2024 में शिवराम नरेश फर्म कानपुर के नाम दस हजार रुपये की चेक दी। आरोप है कि शिवराम नरेश फर्म के मालिक अभिषेक चावला व उनके कर्मचारी सचिन ने दस हजार की चेक पर ओवर राइट कर तीन लाख दस हजार बना दिया।

    चेक कानपुर की माल रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया तो बैंक ने पकड़ लिया। लेखनी में भिन्नता होने के कारण भुगतान रोक कर खाता धारक राम अचल को नोटिस भेजी गई।

    जानकारी होने पर राम अचल ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस में सुनवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कोतवाल जगदीश का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच की जाएगी।