दस हजार के चेक को ओवर राइट कर बना दिया 310000 का, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

रायबरेली के महराजगंज में एक दुकानदार ने कानपुर के कपड़ा व्यवसायी पर चेक में हेराफेरी का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि उसने व्यवसायी को दस हजार का चेक दिया था जिसे व्यवसायी ने बदलकर तीन लाख दस हजार का कर दिया। बैंक द्वारा गड़बड़ी पकड़े जाने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। कानपुर के एक कपड़ा व्यवसायी पर क्षेत्र के एक दुकानदार ने चेक में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि व्यवसायी द्वारा दस हजार के चेक हेराफेरी कर उसे तीन लाख दस हजार का बना दिया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कस्बा तिराहे पर राम अचल मौर्य कपड़े के फुटकर विक्रेता हैं। राम अचल का कहना है कि कपड़ों की खरीदारी के बदले उन्होंने वर्ष 2024 में शिवराम नरेश फर्म कानपुर के नाम दस हजार रुपये की चेक दी। आरोप है कि शिवराम नरेश फर्म के मालिक अभिषेक चावला व उनके कर्मचारी सचिन ने दस हजार की चेक पर ओवर राइट कर तीन लाख दस हजार बना दिया।