    UP News : रायबरेली में बिजली बिल वसूलने गए JE और कर्मचारियों को गांव वालों ने दौड़ाकर डंडों से पीटा

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    रायबरेली के एक गांव में बकाया बिजली बिल वसूलने गए जेई और बिजली कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जेई चंद्रेश कुमार पटेल ने आरोप लगाया कि राम खेलावन और उनके बेटों समेत 10 अज्ञात लोगों ने सरकारी अभिलेख फाड़ दिए और लाठी-डंडों से मारपीट की जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बिजली बिल वसूलने गए JE और कर्मचारियों को गांव वालों ने पीटा। जागरण

    संवाद सूत्र, रायबरेली । एक गांव में सोमवार को बकाया बिजली बिल वसूली के लिए गए अवर अभियंता व कर्मचारियों को ग्रामीणों ने मारपीट कर घायल कर दिया। अवर अभियंता का आरोप है कि सात कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई और सरकारी अभिलेख फाड़ दिए गए। अवर अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद व 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    अवर अभियंता चंद्रेश कुमार पटेल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह बिजली उपकेंद्र जगतपुर में जेई के पद पर तैनात हैं। सोमवार को वह अपने सहकर्मी टीजी 2 राजीव गुप्ता व करम कुमार निषाद, संविदा कर्मी राम सरन पाल, अभिषेक कुमार, दिनेश कुमार एवं महेश कुमार के साथ क्षेत्र के पूरे जसवंत जिंगना गांव में बकाया बिजली बिल वसूली के लिए गए थे। वह गांव निवासी बिजली उपभोक्ता राम खेलावन से बकाया बिल जमा कराने के संबंध में बात कर रहे थे।

    सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़े

    आरोप है कि इसी बीच राम खेलावन के पुत्र दीपक पटेल व जयकेश पटेल एवं 10 अज्ञात लोग वहां आए और उनसे सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़ दिए। अवर अभियंता का आरोप है कि विरोध करने पर सभी आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

    इस पर साथ मौजूद सहकर्मियों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट आरंभ कर दी। किसी तरह सभी लोगों ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। अवर अभियंता के मुताबिक घटना में उन्हें, राम सरन पाल, दिनेश कुमार और अभिषेक कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्यागी का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।