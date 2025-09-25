हाईटेक नर्सरी में बिजली कनेक्शन ना होने से पौधे तैयार करने में अड़चन, जनरेटर के सहारे चल रहा काम
रायबरेली में किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के लिए हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया गया है। शिवगढ़ नर्सरी में उत्पादन शुरू हो गया है लेकिन रग्घूपुर और दरियापुर में बिजली कनेक्शन न होने से पूरी क्षमता से संचालन नहीं हो पा रहा है। बिजली विभाग को पैसा देने के बावजूद कनेक्शन नहीं हुआ है जिससे जनरेटर के सहारे पौधे तैयार किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रायबरेली । किसानों को नई-नई वरायटी के गुणवत्ता पूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया गया है। इन नर्सरी के निर्माण से किसानों में स्थानीय स्तर पर सस्ती दर पर पौधे मिलने की आस जगी है।
हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक बिजली कनेक्शन न होने के कारण क्षमता के अनुसार पौधों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कहीं पोल लगाए गए तो कहीं सिर्फ सामान पहुंचाया गया। इससे पौधे तैयार करने में संकट है।
जिले के किसान सब्जियों के अधिक उत्पादन वाली वरायटी के बीज अभी तक दूसरे जिला व प्रदेश से मंगवाते थे। इसके बाद पौधे तैयार करके लगाते थे। इससे किसानों की लागत बढ़ जाती थी। किसानों को उन्नत किस्म के पौधे स्थानीय स्तर पर मिल सके, इसके लिए शिवगढ़, सलोन के रग्घुपुर व दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया गया है।
नर्सरी में शुरू हुआ पौधों का उत्पादन
शिवगढ़ नर्सरी में पौधों का उत्पादन शुरू हो गया है। रग्घूपुर और दरियापुर हाईटेक नर्सरी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रही है। कारण यह है कि इनका अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हो सका है। रग्घूपुर में बिजली के पोल लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हो सका है। इसी तरह दरियापुर में भी बिजली का सामान पहुंच चुका है।
दोनों नर्सरी में कनेक्शन का पैसा बिजली विभाग को कई माह पहले ही दिया जा चुका है। दोनों नर्सरी में एक साल में कम से कम 15-15 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। इस बार कनेक्शन न होने के कारण रग्घूपुर में पत्ता गोभी, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च के 16200 पौधे और दरियापुर 27700 पौधे जनरेटर के सहारे तैयार किए जा रहे हैं।
बिजली कनेक्शन न होने के कारण बोआई, खाद का छिड़काव आदि की आटोमैटिक मशीन नहीं चल पा रही हैं। यहां पौधे तैयार होने के बाद किसानों को दो रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
रग्घूपुर व दरियापुर हाईटेक नर्सरी में बिजली विभाग की ओर से पोल लगाने के साथ ही अन्य काम तो किया गया है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हो सका है। इससे जनरेटर के सहारे किसी तरह पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कनेक्शन हो जाए तो आटोमैटिक मशीन संचालित करने में सुविधा होगी। -जयराम वर्मा, जिला उद्यान अधिकारी
