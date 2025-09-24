गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण से जुड़े ठेकेदार के साथ ये क्या हो गया, रायबरेली में कुछ लोगों ने रोक ली थी गाड़ी
रायबरेली के सलोन में गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण से जुड़े ठेकेदार और उसके सहयोगी पर हमला हुआ। बसारत अली का पुरवा गांव के पास लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की गई जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ठेकेदार कुल प्रकाश पांडेय ने शिकायत दर्ज कराई जिसमें पुराने विवाद के चलते हमले का आरोप लगाया गया है।
संवादसूत्र, सलोन (रायबरेली)। बसारत अली का पुरवा गांव के पास बुधवार की शाम गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण से जुड़े ठेकेदार और उसके सहयोगी पर मनबढ़ों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें सहयोगी की हालत गंभीर होने के चलते उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
पूरे बलदी मजरे किठावां निवासी कुल प्रकाश पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह आइटीडी कंपनी में ठेकेदारी करते हैं। बुधवार की शाम वह अपने सहयोगी विपिन कुमार तिवारी निवासी धरई के साथ वापस घर लौट रहे थे।
आरोप है कि गांव के पास कुछ मनबढ़ों ने उनकी गाड़ी रोकी और उन्हें व विपिन को खींचकर गाड़ी से बाहर निकालते हुए लाठी डंडों से जमकर मारापीटा। इसी दौरान धारदार औजार से विपिन पर हमला किया गया। कुल प्रकाश का कहना है कि कंपनी से जुड़े एक अन्य ठेकेदार से पूर्व में विवाद हुआ था।
सुलह के बाद भी आरोपित ठेकेदार ने अपने लोगों को भेजकर हमला कराया। घटना में रामबाबू, बाल किशन, महिपाल निवासी बसारत अली का पुरवा समेत कई अज्ञात शामिल रहे। कोतवाल का कहना है कि कुल प्रकाश की तहरीर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, मुख्य आरोपित साजिद की तलाश की जा रही है।
