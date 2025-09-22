यूपी के इस जिले में डेंगू के मरीज मिलने से लोगों में दहशत, मामले मिलते ही अलर्ट हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम
रायबरेली में गर्मी और बारिश के कारण बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में कई मरीज भर्ती हैं। बीते दिनों में दो डेंगू के मामले भी सामने आए हैं जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा का छिड़काव किया है। चिकित्सकों ने लोगों को जलजमाव से बचने और साफ सफाई रखने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। गर्मी व बारिश के कारण बुखार के मरीज काफी बढ़ गए हैं। रविवार की रात 12 बजे से सोमवार की दोपहर 12 बजे तक इमरजेंसी में आठ बुखार के मरीज पहुंचे, जिन्हें चिकित्सक ने भर्ती कराकर इलाज शुरू किया। इसके साथ ही बीते पांच दिनों में दो डेंगू के मरीज मिले हैं।
इन दोनों गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। हालांकि, अब डेंगू का खतरा बढ़ गया है। चिकित्सक ने घरों के आसपास जलजमाव न होने देने के साथ ही साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बुखार से पीड़ित पूरे रामा की आंचल शर्मा, सोनारी कला की स्नेहलता, कोरमऊ राजापुर की अनीता, पूरे दीना बलीपुर की नेवेदिता, महराजगंज के राकेश, पूरे बेंद की रानी, मोहम्मद मऊ के रामकेश, पूरे देवीबख्श के दो माह के रियाज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इसके साथ ही जिला अस्पताल हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस समय सभी जगह सबसे अधिक मरीज बुखार के आ रहे हैं। लालगंज के नोखेराय का पुरवा में एक युवक डेंगू की चपेट में आ गया था। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया और 25 लोगों की स्लाइड बनवाई गई थी।
इसी के बाद अब खीरों के सातनपुर के एक युवक की डेंगू रिपोर्ट पाजिटिव आई है। हालांकि, इसकी जांच गैरजनपद हुई थी। सीएमओ कार्यालय से इसकी सूचना सीएचसी खीरों भेजी गई।
वहां से स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर दवा का छिड़काव कराया। खीरों सीएचसी अधीक्षक डा. भावेश सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया है। पूरी नजर रखी जा रही है।
