रायबरेली में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति पर हमला, असलहा लहराकर फैलाई दहशत
रायबरेली के बछरावां में निमंत्रण से लौट रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति रूपेंद्र सिंह पर कुछ मनबढ़ों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए हथियार भी लहराए। रूपेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के ही कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है जिनसे उनका पहले चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ था।
संवादसूत्र, जागरण, बछरावां (रायबरेली)। निमंत्रण से वापस लौट रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति को मनबढ़ों ने रास्ते में रोक कर मारा पीटा। आरोप है कि इस दौरान मनबढ़ों द्वारा दहशत फैलाने के लिए असलहे भी लहराए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
पश्चिम गांव निवासी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिभा सिंह के पति रूपेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार की रात वह निमंत्रण में शामिल होने बन्नावा गांव गए थे, जहां से देर रात वह कार से वापस घर लौट रहे थे।
आरोप है कि जैसे ही वह पश्चिम गांव चौराहे पर पहुंचे। तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव निवासी विवेक सिंह, ऋषि कुमार, अंकुर गुप्ता व जोगा प्रसाद, अभिषेक सिंह, शिवेंद्र सिंह निवासी जोहवाशर्की एवं 15 से 20 अज्ञात बाइक, एक कार व एक स्कोर्पियो से सवार लोगों ने उन पर हमला कर दिया।
मारपीट में उनको गंभीर चोटें आई हैं। शोर सुन ग्रामीण एकत्रित होने लगे तो आरोपित असलहे लहराते हुए मौके से फरार हो गए। रूपेंद्र का कहना है कि उनका आरोपितों से चंदा मांगने को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था।
बड़ी संख्या में ग्रामीणों को देख मौके से भागते समय हड़बड़ाहट में आरोपित घटनास्थल पर एक बाइक छोड़ गए हैं। थानाध्यक्ष राजीव सिंह कब्जाना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है । सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर घटना की जांच की जा रही है।
