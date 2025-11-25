बिजली विभाग ने दी राहत, 1 दिसंबर से बकाया बिल भुगतान में मिलेगी छूट

संवाद सूत्र, जागरण डीह (रायबरेली)। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को जानकारी देने को लेकर कस्बे में एसडीओ के नेतृत्व में जागरुकता रैली निकाली गई। एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने को लेकर तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू हो रही है।

प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण एक से 31 जनवरी और तृतीय चरण एक से 28 फरवरी तक चलेगा। तीनों चरणों में ब्याज शत-प्रतिशत माफ रहेगा और जिन उपभोक्ताओं ने कभी बिल जमा नहीं किया है उन्हें ब्याज के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।