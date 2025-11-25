Language
    बिजली विभाग ने दी राहत, 1 दिसंबर से बकाया बिल भुगतान में मिलेगी छूट

    By Parbhat Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर छूट मिलेगी। यह छूट बिल की राशि और भुगतान की अवधि पर निर्भर करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर बिल भरने में प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा।

    डीह में रैली निकालते बिजली कर्मी

    संवाद सूत्र, जागरण डीह (रायबरेली)। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को जानकारी देने को लेकर कस्बे में एसडीओ के नेतृत्व में जागरुकता रैली निकाली गई। एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने को लेकर तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू हो रही है।

    प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण एक से 31 जनवरी और तृतीय चरण एक से 28 फरवरी तक चलेगा। तीनों चरणों में ब्याज शत-प्रतिशत माफ रहेगा और जिन उपभोक्ताओं ने कभी बिल जमा नहीं किया है उन्हें ब्याज के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके लिए भी 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। रैली में अवर अभियंता प्रवीण पांडेय, आशीष सोनकर, जितेंद, वीरेंद्र, जितेंद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

