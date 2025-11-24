Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Raibareilly: रायबरेली में विवाह समारोह में रसगुल्ला के कारण बवाल, दो ‍घायल और पांच के खिलाफ केस

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    Raibareilly News: गांव के युवक खाना खाने के बाद रसगुल्ला लेने पहुंचे। दो बार रसगुल्ला ले चुके, फिर मांगा तो राजा खेड़ा मजरे पश्तौर निवासी कुलदीप व अरुण कुमार ने रसगुल्ला देने से इंकार कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    घायल कुलदीप व अरुण कुमार 

    संवाद सूत्र, जागरण, रायबरेली : बछरावां में शनिवार रात एक विवाह समारोह में रसगुल्ला बड़े बवाल का कारण बन गया। यहां खाने के बाद रसगुल्ले के स्टाल पर खड़े दो युवकों को गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। पिटाई से दोनों युवक घायल हो गए। लाठी-डंडे चलाए जाने से विवाह समारोह में अफरा-तफरी मच गई। युवकों ने पंडाल में 12 से अधिक कुर्सियां भी तोड़ दी। घायलों को सीएचसी में इलाज कराया गया। महिला की तहरीर पर पांच के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।
    बछरावां में पश्चिम चिखड़ी मजरे पश्चिम गांव में शनिवार की रात बारात आई थी। विवाह की रस्मों के बीच भोजन भी प्रारंभ कर दिया गया। रिश्तेदारी में आए लड़की पक्ष के दो युवक रसगुल्ले के स्टाल पर खड़े थे। गांव के युवक खाना खाने के बाद रसगुल्ला लेने पहुंचे। दो बार रसगुल्ला ले चुके, फिर मांगा तो राजा खेड़ा मजरे पश्तौर निवासी कुलदीप व अरुण कुमार ने रसगुल्ला देने से इंकार कर दिया।
    आरोप है कि रसगुल्ला खाने आए नशे में धुत युवक इसी को लेकर विवाद करने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ अन्य युवकों के साथ लाठी डंडा लेकर आए और दोनों युवकों को पीटने लगे। इससे दोनों घायल हो गए। इसके बाद युवकों ने पंडाल में रखी लगभग एक दर्जन कुर्सियों को भी तोड़ दिया।
    इस दौरान दावत में आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह दोनों युवक जान बचाकर वहां से भागे। परिवारजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। थानाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है कि राजरानी की तहरीर पर चिखड़ी गांव के रहने वाले संदीप, विपिन, नरेंद्र, शिवम व अनूप पर केस दर्ज किया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें