यूपी के इन जिलों को मिलेगी डबल डेबर इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात, रूट का सर्वे शुरू

रायबरेली में प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए रूट का सर्वे शुरू हो गया है। रोडवेज के प्रयागराज रीजन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले रूट सही नहीं पाए जाने के कारण बसों का संचालन नहीं हो सका था। अब दोबारा सर्वे किया जा रहा है जिसमें बाइपास मार्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबल डेकर इलेक्ट्रानिक बसों के संचालन को लेकर रूट का सर्वे शुरू किया गया। इस सर्वे की जिम्मेदारी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को सौंपी गई है। रूट उपयुक्त पाए जाने पर बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज को दो डबल डेकर इलेक्ट्रानिक बसें आवंटित की गई थीं, लेकिन संचालन शुरू नहीं हो सका। कारण पूर्व में हुए रूट सर्वे के दौरान कई स्थानों पर कम ऊंचाई वाले रेलवे पुल और लटके हुए बिजली के तारों की वजह से संचालन के लिए मार्ग उचित नहीं पाया गया था।

परिणामस्वरूप ये बसें वापस लखनऊ भेज दी गईं। दोबारा सर्वे टीम बछरावां व ऊंचाहार टोल प्लाजा के बीच भारी वाहनों के चालकों से आने जाने में दिक्कतों के बारे में जानकारी के साथ ही मार्ग पर कहीं कोई समस्या तो नहीं, इसको लेकर काम कर रही है।

सर्वे टीम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पहले सर्वे के समय मार्ग रास्ते में पड़ने वाले सभी नगरों व कस्बा के अंदर से जाने का बना था, लेकिन अब कई नगरों में बाइपास मार्ग बना दिया गया है, जिसका सर्वे किया जा रहा है।