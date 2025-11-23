बरतें सावधानी, एसआइआर में नहीं भेजी जाती कोई भी ओटीपी या एपीके फाइल

:

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्य की समीक्षा करने खीरों ब्लाक पहुंचे उपजिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी ने मतदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने एसआइआर फार्म भरने का तरीका बताते हुए साइबर ठगों से भी सजग रहने की बात कही।

एसडीएम ने कहा कि साइबर ठग हर बार कोई न कोई नया तरीका निकालकर लोगों को ठगते रहते हैं। एसआइआर कार्य में कोई ओटीपी या एपीके फाइल नहीं भेजी जाती है। मतदाताओं को बीएलओ से मिलने वाले फार्म पर दी गई प्रविष्टियों को भरकर फार्म जमा करना है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को लेकर किसी प्रकार की ओटीपी, बैंक खाता जानकारी अथवा एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहता है तो उससे सावधान रहें।

एसडीएम ने गणना प्रपत्र के फार्म को भराकर उसका डिजिटलाइजेशन कराने के लिए लगभग सभी विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। उपजिलाधिकारी ने हरचंदपुर ब्लाक पहुंच कर सभी जिम्मेदारों के साथ बैठक करते हुए उन्हें जरूरी जानकारियां दी। एसडीएम ने कहा कि जैसे-जैसे गणना प्रपत्र जमा होते रहे, उनका डिजिटलाइजेशन भी करते रहे। इससे निर्धारित समय पर यह कार्य पूर्ण हो सके।

बीएलओ समेत पूरी टीम को किया जाएगा सम्मानित सलोन: तहसील में एसआइआर की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कराने के उद्देश्य से एसडीएम ने पर्यवेक्षकों व बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को समय से पूर्व उत्कृष्ट कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन देने के साथ सम्मानित किए जाने की बात कही। तहसील में एसआइआर प्रक्रिया के निर्धारित लक्ष्य का 15 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है।