Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरतें सावधानी! SIR भरने के चक्‍कर में खाली हो सकता है आपका बैंक खाता, इन दो बातों का रखें ध्‍यान

    By Pulak Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    सतर्क रहें! एसआईआर भरने के नाम पर साइबर अपराधी लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे फर्जी लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंक जानकारी सुरक्षित रखें। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदाताओं को सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास करना है जमा। प्रतीकात्‍मक

    बरतें सावधानी, एसआइआर में नहीं भेजी जाती कोई भी ओटीपी या एपीके फाइल

    संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्य की समीक्षा करने खीरों ब्लाक पहुंचे उपजिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी ने मतदाताओं को जागरूक किया। उन्होंने एसआइआर फार्म भरने का तरीका बताते हुए साइबर ठगों से भी सजग रहने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम ने कहा कि साइबर ठग हर बार कोई न कोई नया तरीका निकालकर लोगों को ठगते रहते हैं। एसआइआर कार्य में कोई ओटीपी या एपीके फाइल नहीं भेजी जाती है। मतदाताओं को बीएलओ से मिलने वाले फार्म पर दी गई प्रविष्टियों को भरकर फार्म जमा करना है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को लेकर किसी प्रकार की ओटीपी, बैंक खाता जानकारी अथवा एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहता है तो उससे सावधान रहें।

    एसडीएम ने गणना प्रपत्र के फार्म को भराकर उसका डिजिटलाइजेशन कराने के लिए लगभग सभी विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। उपजिलाधिकारी ने हरचंदपुर ब्लाक पहुंच कर सभी जिम्मेदारों के साथ बैठक करते हुए उन्हें जरूरी जानकारियां दी। एसडीएम ने कहा कि जैसे-जैसे गणना प्रपत्र जमा होते रहे, उनका डिजिटलाइजेशन भी करते रहे। इससे निर्धारित समय पर यह कार्य पूर्ण हो सके।

    बीएलओ समेत पूरी टीम को किया जाएगा सम्मानित

    सलोन: तहसील में एसआइआर की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कराने के उद्देश्य से एसडीएम ने पर्यवेक्षकों व बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को समय से पूर्व उत्कृष्ट कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन देने के साथ सम्मानित किए जाने की बात कही। तहसील में एसआइआर प्रक्रिया के निर्धारित लक्ष्य का 15 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है।

    एसआइआर के तहत तीन लाख 62 हजार मतदाताओं के प्रपत्र भराए जाएंगे। एसडीएम चंद्रप्रकाश ने बताया कि इस महत्वपूर्ण अभियान में चार एईआरओ, 37 पर्यवेक्षक, 372 बीएलओ के साथ ही कानूनगो, लेखपाल, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री समेत अन्य लोग लगे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संशोधन अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवकाश के दिनों में भी कार्य जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें- SIR in UP: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, सिद्धार्थनगर डीएम ने 542 बीएलओ को भेजा नोटिस