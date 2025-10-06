यूपी के इस जिले में अवैध वाहनों पर परिवहन निगम की कड़ी नजर, टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों का सर्वे शुरू

रायबरेली में परिवहन निगम ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले अवैध वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना परमिट के चल रहे वाहनों की निगरानी के लिए सर्वे किया जा रहा है जिसमें वाहनों की संख्या और यात्रियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों को भी जानकारी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले अवैध वाहनों पर रोक लगाने के लिए परिवहन निगम डिपो ने सख्ती बढ़ा दी है। डिपो अधिकारियों ने ऐसे सभी मिनीबस, बड़ी बसें, डबल-डेकर, मैजिक, जीप, बोलेरो व अन्य यात्री वाहनों की निगरानी शुरू कर दी है जो बिना वैध परमिट के संचालन कर रहे हैं।

