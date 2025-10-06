Language
    यूपी के इस जिले में अवैध वाहनों पर परिवहन निगम की कड़ी नजर, टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों का सर्वे शुरू

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    रायबरेली में परिवहन निगम ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले अवैध वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना परमिट के चल रहे वाहनों की निगरानी के लिए सर्वे किया जा रहा है जिसमें वाहनों की संख्या और यात्रियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों को भी जानकारी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए हैं।

    अवैध वाहनों पर परिवहन निगम की निगाहें तेज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरने वाले अवैध वाहनों पर रोक लगाने के लिए परिवहन निगम डिपो ने सख्ती बढ़ा दी है। डिपो अधिकारियों ने ऐसे सभी मिनीबस, बड़ी बसें, डबल-डेकर, मैजिक, जीप, बोलेरो व अन्य यात्री वाहनों की निगरानी शुरू कर दी है जो बिना वैध परमिट के संचालन कर रहे हैं।

    इस क्रम में एक विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले इन वाहनों की संख्या, प्रकार एवं उनमें बैठी सवारियों की जानकारी एकत्र की जा रही है।

    सर्वे में यह देखा जा रहा है कि किस रूट पर कितनी अवैध गाड़ियां चल रही हैं और प्रतिदिन कितनी सवारियों को ढोया जा रहा है। टोल प्लाजा पर विभाग से तैनात कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों की जानकारी नियमित रूप से रिकॉर्ड करें और विभाग को भेजें।

    जल्द ही इस सर्वे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि सर्वे के लिए सभी टोल प्लाजा में विभागीय कर्मचारियों की टीम लगाया गया है।

    इस सर्वे का उद्देश्य राजस्व की हानि रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैध वाहनों की पहचान के बाद संबंधित चालकों व मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।

