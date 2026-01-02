रायबरेली में बाईपास सड़क की होगी मरम्मत, ओवर ब्रिज पर बंद हुआ आवागमन

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। बाईपास रोड पर फर्राटा भरने के लिए अब दस दिनों का फिर से इंतजार करना होगा। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद कार्यदायी संस्था ने सड़क ठीक करने की कवायद शुरू कर दी है। जिसको लेकर बाईपास पर बने रेल ओवर ब्रिज के दोनों छोरों पर पत्थर रखकर आवागमन बंद कर दिया गया है।

बता दें कि वर्ष 2018 में लालगंज-फतेहपुर नेशनल हाईवे से लालगंज-रायबरेली मार्ग को मिलाते हुए लगभग चार किलोमीटर लंबा बाईपास रोड बनाया गया था। जिसके चकपंचम गांव के सामने लगभग 60 मीटर लंबा रेल ओवर ब्रिज भी था। इस मार्ग का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था।

लोकार्पण के महज पांच माह बाद मई 2019 में रेल ओवर ब्रिज के आर्च हैंगर में दरार आने की बात कहकर मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया था। अनगिनत मांगो व धरना प्रदर्शन के बाद वर्ष 2025 में इसे बनाकर सितंबर माह में शुरू किया गया और कुछ दिन बाद ही नवनिर्मित ब्रिज की सड़क बीच में धंसने की बात कहकर इस जगह पर लोहे की बड़ी बड़ी चद्दरें डाल दी गई थी।

जबकि ब्रिज में नीचे से उसी जगह पर सपोर्ट देते हुए एंगल लगाए गए थे। इन लोहे की चादरों को एक के ऊपर एक रखकर वेल्डिंग से जोड़ा गया था। जिससे यह वाहनों के लिए दुर्घटना का सबब बन सकती थी।

इसी समस्या को लेकर 25 दिसबंर को दैनिक जागरण ने खराब सड़क को ठीक करने के बजाए डाल दी गईं लोहे की चादरें शीर्षक से खबर प्रकाशित की। खबर का असर हुआ कि जहां पर लोहे की चादरें डाली गई थी उस जगह पर सड़क को ठीक करने की कवायद शुरू हो गई है।

शुक्रवार की दोपहर रेल ओवर ब्रिज के दोनों तरफ भारी पत्थर रखकर सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया। मौके पर मौजूद संजोश कंपनी के डीजीएम विवेक वर्मा ने बताया कि रेल ओवर ब्रिज की सड़क पर आयी खामी को ठीक करना है जिसमें लगभग दस दिनों का समय लगेगा।