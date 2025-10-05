बदहाल सर्विस लेन से वाहन हो रहे दुर्घटना के शिकार, जिम्मेदार अधिकारी मौन
रायबरेली के लालगंज में रेलवे ओवरब्रिज के साथ सड़क भी ध्वस्त होने से बाईपास बंद है। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद ओवरब्रिज तो बना पर सर्विस रोड जर्जर है। गड्ढों में वाहन पलट रहे हैं। व्यापारियों ने डीएम से शिकायत की। डीएम ने जल्द सर्विस लेन बनवाने का आश्वासन दिया।
संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। रेल ओवर ब्रिज के खराब होने के साथ महज पांच माह में ही सड़क के भी ध्वस्त हो जाने के चलते बाईपास रोड को बंद कर दिया गया था। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के सख्त रुख के चलते रेल ओवर ब्रिज को बनाकर एनएचएआई के अधिकारियों ने भारी वाहनों का आवागमन बहाल करने का दवा तो कर दिया है, लेकिन लालगंज डलमऊ मुख्य मार्ग पर सड़क पर बने ओवर ब्रिज के दोनों तरफ की साइड लेने पूरी तरह से ध्वस्त है।
सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढे होने का पता ही नहीं चलता और उनमें फंसकर वाहन पलट तक जाते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं।
व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत कराया। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि लगातार छह साल से पुल ध्वस्त पड़ा था, जिसको जिलाधिकारी को लगातार ज्ञापन देने के बाद चालू कराया जा सका, लेकिन अभी भी सर्विस रोड की हालत बद से बदतर है।
दोनों तरफ सर्विस रोड में गड्ढे हैं। गाड़ियां पलट जाती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिवम गुप्ता ने बताया कि सर्विस रोड न बनाए जाने से वाहन चालकों को इस मार्ग का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।
लालगंज डलमऊ मुख्य मार्ग से न तो इस बाइपास रोड पर चढ़ा जा सकता है और न ही उतरा जा सकता है। डीएम ने व्यापारियों को जल्द सर्विस लेन बनवाने का आश्वासन दिया है। जिलाध्यक्ष रोहित सोनी, अप्पू शर्मा, अनिल गुप्ता समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
